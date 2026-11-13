Переговоры в Москве и Абу-Даби: Россия предложила новый обмен пленными и указала на риски расширения конфликта

12 ноября в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Это были первые контакты в таком формате после восьми месяцев перерыва. Переговоры продлились около двух с половиной часов, сообщает РБК.

Фото http://kremlin.ru/events/president/news/81246

Гуманитарный трек и Константиновка

Главным практическим итогом стало согласие Москвы и Киева на проведение нового масштабного обмена пленными (детали согласовываются). Владимир Путин, приветствуя американцев, предложил использовать успешный опыт эвакуации гражданских из города Алешки (Херсонская область) для спасения жителей других населенных пунктов. В качестве примера он привел ситуацию в Константиновке, предложив организовать вывод оттуда гражданских лиц под наблюдением прессы и правозащитников.

Российский лидер подчеркнул, что для Москвы ключевой является линия государственной границы. Он отметил, что затягивание конфликта и обсуждение «серых зон» ведет лишь к затягиванию войны.

Архитектура безопасности и роль Европы

Центральной темой переговоров стала архитектура безопасности в Европе после завершения конфликта. США, по словам Уиткоффа, наладили рабочий диалог с европейскими представителями в Абу-Даби и выступают за подключение Европы к процессу. Однако Владимир Путин напомнил, что присутствие иностранных войск на территории Украины для России неприемлемо.

Джаред Кушнер по итогам визита заявил, что обсуждения были детальными. Стив Уиткофф сообщил, что следующая многосторонняя встреча может состояться уже на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Россия готова к новой гуманитарной миссии и разминированию, выразив надежду на участие европейцев в согласовании параметров безопасности.