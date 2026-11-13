Житель Иркутской области лишился земельного участка из-за долга по алиментам

Житель поселка Усть-Ордынский Иркутской области нерегулярно платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, вследствие чего накопилась задолженность в размере 400 тыс. рублей. В результате этого мужчина лишился земельного участка, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Приставы установили, что неплательщику принадлежал участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 4 гектара. Было подготовлено заявление в суд об изъятии недвижимости. Поскольку мужчина не предпринял никаких действий, сельхозугодья продали на торгах. Выручка составила 930 тыс. рублей, хотя изначальная оценочная стоимость была 140 тыс. рублей.

Деньги направили на оплату алиментов, а также на погашение других долгов – по налогам, кредитам и штрафам ГИБДД, исполнительский сбор.

Текущие алименты будут удерживаться с заработной платы гражданина, который трудоустроился водителем на угольный разрез.