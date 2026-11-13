Сбер представил Стратегию развития до 2029 года: переход к агентной экономике и ИИ-помощникам

12 ноября, в день 185-летия Сбербанка, руководство компании подвело итоги реализации текущей стратегии и представило новую программу развития на 2027–2029 годы. Ключевым вектором развития объявлен переход к «агентной экономике», где цифровые агенты берут на себя рутинные задачи, освобождая время пользователей, сообщает РБК.

Президент банка Герман Греф обозначил финансовые цели: рентабельность не менее 21% ежегодно, достаточность капитала Н20.0 не ниже 13,3% и сохранение дивидендной политики на уровне 50% прибыли по МСФО. Он подчеркнул, что за три года акционерам выплачено более 2,4 трлн руб. — столько же, сколько за предыдущие 20 лет.

Технологический фокус

Новая стратегия базируется на трех приоритетах:

ИИ-помощник: автоматизация 90% процессов организации исполнения.

Среда доверенного взаимодействия: платформа Giga Network для связи агентов разных компаний.

Экосистема продуктов: интеграция сервисов для реализации целей клиента.

Первый зампред Александр Ведяхин сообщил о развитии двух типов помощников: «Бизнес-помощник» для руководителей и GigaCowork для сотрудников. Он также отметил рост корпоративной клиентской базы на 300 тыс. (до 3,5 млн компаний).