Лимит 30 тысяч: ЦБ введет жесткие ограничения на снятие наличных для подозрительных клиентов

Банк России может получить законодательное право ограничивать операции для граждан, чьи транзакции признаны высокорисковыми. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов, он может вступить в силу с 1 марта 2028 года, сообщает газета "Ведомости".

Суть ограничений:

Лимиты: Для клиентов, попавших в базу данных ЦБ по подозрению в проведении сомнительных операций, банки ограничат внесение наличных и зачисление переводов от других физических лиц суммой 30 000 рублей в месяц.

Для клиентов, попавших в базу данных ЦБ по подозрению в проведении сомнительных операций, банки ограничат внесение наличных и зачисление переводов от других физических лиц суммой 30 000 рублей в месяц. Механизм: ЦБ наделяется функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций. Признаки подозрительности (по согласованию с Росфинмониторингом) будет утверждать совет директоров регулятора.

ЦБ наделяется функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций. Признаки подозрительности (по согласованию с Росфинмониторингом) будет утверждать совет директоров регулятора. Информирование: Данные о рискованных клиентах будут передаваться банкам через личные кабинеты.

Законопроект во многом повторяет алгоритмы платформы «Антидроп», которую ЦБ разрабатывает с 2022 года по принципу «Знай своего клиента» (KYC), ранее применявшемуся к юридическим лицам и ИП.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает ежегодно получать около 500 млрд рублей дополнительных доходов за счет вывода экономики из тени в 2027–2029 годах. «Содействие формированию конкурентной среды и обеление экономики — это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно», — сказал он.