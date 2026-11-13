Модин прокомментировал поражение: «Эти депутаты не собираются работать в команде с губернатором»

Накануне в Шелеховском муниципальном округе состоялись выборы мэра. В голосовании участвовали депутаты местной думы, которые не поддержали кандидатуру нынешнего главы Максима Модина, предложенную губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Модин прокомментировал поражение.

«Новый состав депутатов не поддержал мою кандидатуру на пост главы округа. Это их право и наша новая политическая реальность. Но, честно говоря, этот отказ – четкое доказательство того, что работать в единой команде с губернатором и правительством эти депутаты не собираются», – сказал Максим Модин.

По словам Модина, до голосования оппозиция готова была обсуждать его поддержку, но на «своих специфических условиях»: сделать частными большинство предприятий района.

«Видимо, под "единой командой" и развитием округа некоторые понимают совсем другие вещи. Предлагать раздать народное хозяйство в частные руки – это не про заботу о жителях», – сказал Модин.

Он выразил благодарность губернатору, с которым было много планов по развитию территории, и жителям за поддержку. Максим Модин продолжит управлять территорией, пока не будет выбран новый глава – его кандидатуру снова предложит глава региона.