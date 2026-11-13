Из-за потепления медведи в Сибири залегают в спячку позже

Бурые медведи в Восточной Сибири из-за глобального потепления стали залегать в зимнюю спячку на три недели позже, чем в 60-х годах прошлого века. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета, доктор биологических наук Александр Савченко.

«В связи с глобальным потеплением сроки уже сдвинуты на три недели, в 60-х годах наши медведи начинали уходить в спячку с конца сентября», — сказал Савченко.

Ученый отметил, что основная часть бурых медведей в Восточной Сибири уже залегла в спячку, но в некоторых районах, в том числе на окраинах Красноярска, выходы отдельных зверей еще отмечаются — массового характера, как в августе–сентябре, это уже не носит.

Напомним, что в Иркутской области осенью 2026 года сложилась критическая ситуация с выходом бурых медведей к населенным пунктам. С весны от нападений медведей в Иркутской области погибли 7 жителей.