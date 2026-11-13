Ниже 10% к 2028-му: Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки и замедление инфляции до 4%

В день своего 185-летия, 12 ноября, Сбербанк представил новую Стратегию развития на 2027–2029 годы, подведя итоги предыдущего цикла. Финансовый и макропрогноз на новый период представил заместитель председателя правления, руководитель блока «Финансы» Тарас Скворцов, сообщает РБК.

Макропрогноз и финансы

Согласно прогнозам банка, среднегодовой рост ВВП РФ ожидается на уровне 1,5%. Инфляция замедлится в 2027 году и стабилизируется в районе 4% в 2028–2029 годах, что позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028-м.

Кредитование будет расти сдержанно: корпоративное — на 10–11%, розничное — на 9–12% (в основном за счет ипотеки и автокредитов). Привлеченные средства частных клиентов будут увеличиваться на 11–13% ежегодно.

Чистая процентная маржа останется выше 5,5% к концу 2029 года, а комиссионные доходы не превысят темп инфляции (<4% CAGR). При этом самым сложным для сектора станет 2027 год.

ИИ и эффективность

Важной частью новой стратегии назван генеративный ИИ.

«Теперь мы говорим не только о сокращении расходов, но и о формировании новых источников дохода», — отметил Скворцов. Неизменный фокус на операционную эффективность позволит удержать отношение расходов к доходам (CIR) в диапазоне 32–35%.

Отметим, Банк России в конце октября ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, однако риторика регулятора стала более жесткой. В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания остаются высокими, а устойчивый рост цен не замедляется, держась в диапазоне 5–6% в пересчете на год.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме обозначила жесткую позицию: «Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает. Начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой».

Она добавила, что быстрее снижать ставку позволит рост предложения товаров и услуг. При этом в базовом сценарии ЦБ на 2027 год прогнозируется снижение ставки, но она останется двузначной.