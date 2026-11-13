Почти 97% всех онлайн-покупок в России теперь совершаются на отечественных маркетплейсах

Отечественные интернет-магазины и цифровые платформы практически полностью вытеснили иностранных конкурентов. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за 9 месяцев 2026 года на российские площадки пришлось 96,6% оборота онлайн-торговли, что составляет 10,48 трлн рублей. На трансграничную торговлю (покупки из-за рубежа) осталось всего 3,4% (374,3 млрд руб.), сообщает ТАСС.

Общий рынок e-commerce в России продолжает уверенный рост: оборот увеличился на 16,6% год к году (плюс 1,54 трлн руб.). Доля онлайн-канала в общей рознице достигла 21,6%.

География и лидеры

Регионы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга генерируют почти 80% всех продаж. На столицу приходится 15,1% оборота (1,6 трлн руб.), на Петербург — 5,7% (623 млрд руб.).

Топ-5 самых покупаемых категорий:

Мебель и товары для дома — 15,7% (1,71 трлн руб.).

Продукты питания — 14,7% (1,599 трлн руб.).

Одежда и обувь — 14,7% (1,596 трлн руб.).

Цифровая и бытовая техника — 13,3% (1,45 трлн руб.).

Товары для красоты и здоровья — 6,5% (706 млрд руб.).

Взрывной рост

Быстрее всего за 9 месяцев 2026 года выросли категории: цифровые товары (+38,6%), аптеки (+33%) и зоомагазины (+26,8%).

В состав АКИТ входят 80 крупнейших интернет-компаний, включая Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, DNS и «Детский мир».