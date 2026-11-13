18-метровую елку установят в Ангарске на площади Ленина

Город Ангарск Иркутской области готовится к празднованию Нового года. К событию на площади Ленина установят 18-метровую елку – соответствующие работы уже начались, сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Накануне работники подрядной организации начали собирать каркас. Елку украсят шарами, бантами и гирляндой. Планируется, что работы будут завершены до 20 ноября.

Рядом с главным символом праздника появятся ледяной лабиринт, малая и большая горки, горка-кораблик для малышей, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме того, еще одна елка будет размещена на площадке возле Дворца культуры «Современник». Здесь же оборудуют горки, а еще в микрорайонах Цементный, Китой, Юго-Восточный, а также в Мегете, Одинске и Савватеевке.

Кроме того, Ангарск украсят тематическими световыми инсталляциями.