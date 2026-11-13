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ВТБ готовится к крупнейшей допэмиссии

ВТБ официально объявил о начале подготовки к масштабной допэмиссии акций. С 13 по 30 ноября акционеры банка смогут реализовать свое преимущественное право на выкуп бумаг. Размещение проводится для финансирования сделки с группой RWB (Wildberries & Russ), в рамках которой госбанк должен получить 5% в ВБ Банке и доли в других финтех-активах маркетплейса, сообщает РБК.

Всего ВТБ планирует разместить до 6,29 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу. Это дает теоретический объем привлечения до 547,5 млрд руб., хотя банк рассчитывает привлечь около 300 млрд руб.

Перенос сроков стал главной интригой этой сделки. Изначально закрыть её планировали до конца лета, затем — в сентябре или октябре, но сроки сдвинулись на неопределенный срок из-за корпоративных процедур. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ранее называл цену в 87 рублей «самоуверенным шагом», ссылаясь на пул «клубных инвесторов».

Рынок отреагировал на решение скептически. С момента объявления параметров сделки в мае акции ВТБ обвалились более чем на 40%, достигнув минимума в 49,4 руб. в сентябре. На фоне публикации проспекта допэмиссии 12 ноября котировки подскочили на 6,63% (до 62 руб.), но всё ещё остаются почти в полтора раза ниже цены размещения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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