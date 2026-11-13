«Поворот назад»: Кабмин отказался от налога 15% для ПИФов после критики инвесторов

Правительство РФ одобрило компромиссный механизм налогообложения для паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Закрытые и интервальные фонды (ЗПИФ и ИПИФ) будут полностью освобождены от налога на прибыль, если в течение года они распределят между пайщиками не менее 90% своего годового дохода. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на Минфин.

Это решение стало результатом компромисса. Напомним, что в первоначальной версии законопроекта (внесен в Госдуму 30 сентября) предлагалось ввести жесткий налог на прибыль в 15% для фондов, работающих с квалифицированными инвесторами. Сейчас такие структуры налог не платят — он возникает только в момент, когда сам инвестор гасит свои паи. Инициатива Минфина вызвала резкую критику участников рынка, которые предупреждали о риске ухода капитала.

Согласно новым правилам, налогоплательщиком будет выступать управляющая компания (УК), а налог придется платить также при погашении паев. Однако при условии выплаты 90% дохода инвесторам основная ставка для фонда обнулятся, что сохраняет текущий льготный режим для коллективных инвестиций.

Напомним, первоначально Минфин России внес в правительство РФ бюджетный пакет, направленный на сдерживание дефицита. Документ предусматривает рост налоговой нагрузки по нескольким ключевым направлениям:

– Пассивные доходы: НДФЛ на дивиденды, проценты и ценные бумаги вырастет до 13–22%.

– ПИФы: налог на прибыль с пассивных доходов — 15% (с зачетом пайщикам).

– Зарубежные покупки: НДС на онлайн-торговлю — 22%, плюс сбор 100 рублей за посылку до €200.

– Металлурги и горняки: налог на сверхдоходы — 30% (20% для золота) от прибыли из-за роста мировых цен сверх уровня 2024 года.