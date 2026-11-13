185 лет – и всё впереди: как Сбер отметил юбилей в Иркутске

«Мы всё ещё зелёные, и у нас всё впереди!» – с таким настроением Сбер встретил своё 185-летие. В Иркутском драмтеатре чествовали лучших сотрудников, вспоминали историю банка, говорили о будущем, а завершился вечер мюзиклом «Кошки», в котором все роли исполнили сотрудники Сбера. Самые яркие моменты юбилейного вечера – в нашем фоторепортаже.
От сберегательных касс до искусственного интеллекта
В 1841 году по указу императора Николая I в России появились первые сберегательные кассы. Спустя 185 лет Сбер – уже не просто финансовая организация, а огромная технологическая корпорация, в которой искусственный интеллект и цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни.
Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев вспомнил, как начиналась его собственная история в компании.
– Я пришёл в Сбербанк в 1995 году. И даже не мог себе представить в тот момент, что в 2026 году буду стоять на сцене в Иркутске, работая в команде Сбера и поздравляя своих друзей, коллег с этой замечательной датой, – рассказал он. – За прошедшие три десятилетия изменились технологии, масштабы работы и сам подход к обслуживанию клиентов.
Говоря об истории Сбера, Рушан Сахбиев особо поблагодарил тех, кто посвятил банку многие годы.
– Без прошлого нет будущего. Поэтому огромная слава, благодарность нашим ветеранам, которые присутствуют и в этом зале, – подчеркнул он.
Больше чем банк
С юбилеем коллектив Сбера поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он подчеркнул значение сотрудничества банка с регионом и заинтересованность в его дальнейшем развитии, в том числе в работе с предприятиями и инвесторами Приангарья.
– Коллеги, самое главное – результаты. Я уверен, что это сотрудничество будет дальше продолжено, – отметил губернатор.
Игорь Кобзев также вручил отличившимся сотрудникам Благодарности губернатора Иркутской области за безупречную работу.
Председатель Байкальского банка Рушан Сахбиев, в свою очередь, поблагодарил правительство региона за поддержку инициатив банка и новые задачи, которые помогают находить нестандартные решения.
О многолетнем партнёрстве Сбера с Иркутском говорила первый заместитель мэра города Светлана Колотовкина.
– Для Иркутска история развития, повышения экономического потенциала, строительства связана со Сбером более 160 лет. И все эти годы мы идём вместе, делаем крупные инвестиционные проекты, – подчеркнула она.
Сегодня сотрудничество охватывает и новые направления. По словам Светланы Колотовкиной, Сбер помогает городской администрации внедрять искусственный интеллект в работу и участвует в подготовке документов стратегического планирования развития Иркутска.
Поздравления прозвучали также от представителей Законодательного Собрания Иркутской области и ведущих университетов региона. Среди направлений сотрудничества с вузами – образовательные и технологические проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
Главные герои праздника
Одной из самых масштабных частей торжества стала церемония награждения сотрудников. На сцену поднимались специалисты из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии – четырёх регионов присутствия Байкальского банка.
Поводов для признания было немало: многолетняя добросовестная работа, профессиональные достижения, участие в социальных и волонтёрских проектах, помощь клиентам.
Среди награждённых – сотрудники, посвятившие банку несколько десятилетий. Например, стаж Ольги Вырвич составляет 44 года. Принимая поздравления, она призналась, что любит Сбербанк и хочет продолжать развиваться вместе с ним.
Отдельное место в программе заняло чествование победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
В этом году в конкурсе участвовали 2737 сотрудников Байкальского банка, 31 из них вышел в финал. В итоге представители банка завоевали четыре первых места и ещё четыре призовых. Победители получили денежные премии по 450 тысяч рублей, обладатели вторых и третьих мест – по 300 и 200 тысяч рублей соответственно.
За этими цифрами – специалисты самых разных направлений: от работы с клиентами до управления недвижимостью и технологической поддержки. Конкурс даёт возможность не только продемонстрировать профессиональные навыки, но и получить новые возможности для обучения и карьерного развития.
В Сбере отмечают не только профессиональные результаты, но и инициативы сотрудников, которые помогают другим людям. Конкурс социальных проектов проводится уже десять лет. В числе победителей 2026 года – три очень разные инициативы.
«Чудеса в палате» Ирины Габитовой – проект эмоциональной поддержки пациентов. «Голоса Якутии» Анны Малиновской помогают сохранить якутские сказки в аудиозаписях на двух языках. А «Маршрут в профессию» Ирины Макониной посвящён профессиональному самоопределению и социализации подростков, оставшихся без попечения родителей.
Победители получили финансовую поддержку благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее» для дальнейшего развития своих проектов.
Когда банкиры становятся артистами
После торжественной церемонии у гостей была возможность пообщаться, поздравить друг друга и сделать фотографии на память у юбилейной фотозоны.
А затем сцена преобразилась. Вместо официальной церемонии зрителей ждало представление по мотивам мюзикла «Кошки».
Загадочный ночной город, необычные костюмы, пластика артистов, музыка и игра света создавали совершенно другую атмосферу. Камерные эпизоды сменялись массовыми танцевальными сценами, лирические моменты – стремительными и темпераментными номерами.
В финале вся труппа вышла на поклоны. Артистам вручили цветы, а зал благодарил их аплодисментами стоя.
Всё ещё зелёные
За 185 лет Сбер прошёл огромный путь. Праздник показал и другую сторону этой истории – людей, которые десятилетиями работают в банке, добиваются профессиональных успехов, помогают другим и находят время для творчества.
«185 лет – мы всё ещё зелёные, и у нас ещё всё впереди!» – прозвучало со сцены. И, пожалуй, после такого финала эти слова звучали особенно убедительно.