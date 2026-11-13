185 лет – и всё впереди: как Сбер отметил юбилей в Иркутске

«Мы всё ещё зелёные, и у нас всё впереди!» – с таким настроением Сбер встретил своё 185-летие. В Иркутском драмтеатре чествовали лучших сотрудников, вспоминали историю банка, говорили о будущем, а завершился вечер мюзиклом «Кошки», в котором все роли исполнили сотрудники Сбера. Самые яркие моменты юбилейного вечера – в нашем фоторепортаже.

Фото А. Фёдорова

От сберегательных касс до искусственного интеллекта

В 1841 году по указу императора Николая I в России появились первые сберегательные кассы. Спустя 185 лет Сбер – уже не просто финансовая организация, а огромная технологическая корпорация, в которой искусственный интеллект и цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев вспомнил, как начиналась его собственная история в компании.

Фото А. Фёдорова

– Я пришёл в Сбербанк в 1995 году. И даже не мог себе представить в тот момент, что в 2026 году буду стоять на сцене в Иркутске, работая в команде Сбера и поздравляя своих друзей, коллег с этой замечательной датой, – рассказал он. – За прошедшие три десятилетия изменились технологии, масштабы работы и сам подход к обслуживанию клиентов.

Говоря об истории Сбера, Рушан Сахбиев особо поблагодарил тех, кто посвятил банку многие годы.

– Без прошлого нет будущего. Поэтому огромная слава, благодарность нашим ветеранам, которые присутствуют и в этом зале, – подчеркнул он.

Больше чем банк

С юбилеем коллектив Сбера поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он подчеркнул значение сотрудничества банка с регионом и заинтересованность в его дальнейшем развитии, в том числе в работе с предприятиями и инвесторами Приангарья.

Фото А. Фёдорова

– Коллеги, самое главное – результаты. Я уверен, что это сотрудничество будет дальше продолжено, – отметил губернатор.

Игорь Кобзев также вручил отличившимся сотрудникам Благодарности губернатора Иркутской области за безупречную работу.

Председатель Байкальского банка Рушан Сахбиев, в свою очередь, поблагодарил правительство региона за поддержку инициатив банка и новые задачи, которые помогают находить нестандартные решения.

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

О многолетнем партнёрстве Сбера с Иркутском говорила первый заместитель мэра города Светлана Колотовкина.

– Для Иркутска история развития, повышения экономического потенциала, строительства связана со Сбером более 160 лет. И все эти годы мы идём вместе, делаем крупные инвестиционные проекты, – подчеркнула она.

Сегодня сотрудничество охватывает и новые направления. По словам Светланы Колотовкиной, Сбер помогает городской администрации внедрять искусственный интеллект в работу и участвует в подготовке документов стратегического планирования развития Иркутска.

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Поздравления прозвучали также от представителей Законодательного Собрания Иркутской области и ведущих университетов региона. Среди направлений сотрудничества с вузами – образовательные и технологические проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Главные герои праздника

Одной из самых масштабных частей торжества стала церемония награждения сотрудников. На сцену поднимались специалисты из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии – четырёх регионов присутствия Байкальского банка.

Поводов для признания было немало: многолетняя добросовестная работа, профессиональные достижения, участие в социальных и волонтёрских проектах, помощь клиентам.

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Среди награждённых – сотрудники, посвятившие банку несколько десятилетий. Например, стаж Ольги Вырвич составляет 44 года. Принимая поздравления, она призналась, что любит Сбербанк и хочет продолжать развиваться вместе с ним.

Отдельное место в программе заняло чествование победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В этом году в конкурсе участвовали 2737 сотрудников Байкальского банка, 31 из них вышел в финал. В итоге представители банка завоевали четыре первых места и ещё четыре призовых. Победители получили денежные премии по 450 тысяч рублей, обладатели вторых и третьих мест – по 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

За этими цифрами – специалисты самых разных направлений: от работы с клиентами до управления недвижимостью и технологической поддержки. Конкурс даёт возможность не только продемонстрировать профессиональные навыки, но и получить новые возможности для обучения и карьерного развития.

В Сбере отмечают не только профессиональные результаты, но и инициативы сотрудников, которые помогают другим людям. Конкурс социальных проектов проводится уже десять лет. В числе победителей 2026 года – три очень разные инициативы.

«Чудеса в палате» Ирины Габитовой – проект эмоциональной поддержки пациентов. «Голоса Якутии» Анны Малиновской помогают сохранить якутские сказки в аудиозаписях на двух языках. А «Маршрут в профессию» Ирины Макониной посвящён профессиональному самоопределению и социализации подростков, оставшихся без попечения родителей.

Победители получили финансовую поддержку благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее» для дальнейшего развития своих проектов.

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Когда банкиры становятся артистами

После торжественной церемонии у гостей была возможность пообщаться, поздравить друг друга и сделать фотографии на память у юбилейной фотозоны.

А затем сцена преобразилась. Вместо официальной церемонии зрителей ждало представление по мотивам мюзикла «Кошки».

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Загадочный ночной город, необычные костюмы, пластика артистов, музыка и игра света создавали совершенно другую атмосферу. Камерные эпизоды сменялись массовыми танцевальными сценами, лирические моменты – стремительными и темпераментными номерами.

В финале вся труппа вышла на поклоны. Артистам вручили цветы, а зал благодарил их аплодисментами стоя.

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова

Всё ещё зелёные

За 185 лет Сбер прошёл огромный путь. Праздник показал и другую сторону этой истории – людей, которые десятилетиями работают в банке, добиваются профессиональных успехов, помогают другим и находят время для творчества.

«185 лет – мы всё ещё зелёные, и у нас ещё всё впереди!» – прозвучало со сцены. И, пожалуй, после такого финала эти слова звучали особенно убедительно.

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова