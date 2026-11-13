52% иркутян считают нужным учиться минимум раз в год

52% иркутян поддерживают регулярное обучение: 32% выступают за ежегодные курсы, 20% — за обучение несколько раз в год. Об этом сообщает SuperJob. Раз в 2–3 года обновлять знания готовы 18%, раз в 4–5 лет — 8%, раз в 6–10 лет — 2%, а 7% уверены, что в их сфере ничего не меняется и учиться не нужно.

Женщины чаще мужчин говорят о необходимости постоянного обучения: 36% горожанок выбирают ежегодные курсы и 25% — несколько курсов в год (среди мужчин — 28% и 15%). Чем моложе респонденты, тем чаще они настроены учиться регулярно: среди молодежи до 35 лет так считают 59%, в группе 35–45 лет — 52%, старше 45 лет — 45%. Молодые специалисты также чаще выбирают интенсивный режим — несколько курсов в год (23% против 17% среди старших).

Респонденты со средним профессиональным образованием чаще обладателей вузовских дипломов готовы проходить обучение несколько раз в год. Среди горожан с зарплатой 100–150 тыс. рублей сторонников регулярного повышения квалификации больше, чем среди зарабатывающих до 100 тыс. или от 150 тыс.

Среди профессий больше всего приверженцев постоянного обучения среди главных бухгалтеров (80%), бухгалтеров (70%), маркетологов, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам (по 64%), аналитиков (62%).