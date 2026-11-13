Названы самые популярные авто с пробегом в Иркутской области

В третьем квартале 2026 года продажи автомобилей с пробегом в Иркутской области выросли на 0,5% ко второму кварталу и на 3% год к году. Об этом сообщает «Дром». В общем модельном ряду пять популярных авто остались неизменны.
Лидерами стали Toyota Corolla (+4% год к году), Toyota Camry (+2%), Toyota Corolla Fielder (-2%), Honda Fit (+18%) и Toyota Mark II (+3%) — вместе они составляют 12% всех проданных на «Дроме» подержанных автомобилей в третьем квартале.
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Больше всего выросли продажи подержанных китайских марок — на 28%; среди них водители чаще выбирали Chery Tiggo 7 Pro Max (+160%), OMODA C5 (+57%) и Chery Tiggo 7 Pro (+7%). Немецкие модели выбирали на 11% чаще, чем год назад: лидируют Mercedes-Benz C (+32%), Mercedes-Benz E (+18%) и Volkswagen Polo (-7%). Спрос на автомобили других европейских и американских брендов остался на уровне прошлого года — это Ford Focus (+6%), Renault Logan (-4%) и Skoda Octavia (-14%). Падение продаж корейских брендов составило 1%: чаще выбирали Hyundai Solaris (-9%), Kia Rio (+11%) и Kia Sportage (+14%).
Продажи японских машин выросли на 3%, их популярные модели вошли в топ-10 лидеров. Спрос на отечественные бренды упал на 5% за год — лидеры продаж «Лада 2107» (-8%), «Лада 4x4 2121 Нива» (-17%) и «Лада 2106» (-25%).
Проблемы с топливом в первой половине года подстегнули интерес к машинам на электрической тяге, гибридам и дизельным авто: продажи электромобилей в третьем квартале выросли на 24%, гибриды выбирали на 7% чаще, а продажи дизельных авто упали на 4%.