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Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Иркутска до 2043 года

Министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения Иркутска до 2043 года, актуализированную на 2027-й. Администрация города внесла в документ существенные изменения по сравнению с предыдущим вариантом. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Актуализация схемы теплоснабжения города — системная работа, которую проводим ежегодно. Документ корректируется с учетом изменений федерального законодательства и приоритетов по развитию системы теплоснабжения Иркутска. В нем отражен комплекс мер, направленных на повышение надежности теплоснабжения, устранение дефицита тепловой мощности. Мы закрываем малоэффективные котельные, что улучшает экологическую ситуацию в областном центре», — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В конце 2025 года в городе вывели из эксплуатации семь угольных котельных, а их нагрузки переключили на Ново-Иркутскую ТЭЦ; в этом году закрыты еще три котельные с переводом нагрузок на более крупные и эффективные источники. В 2027 году тепло в Иркутске будут поставлять восемь организаций со статусом единой теплоснабжающей: «Байкалэнерго», «СК Иркут», «ТЭСИ», «Иркутский промкомбинат Облпотребсоюз», СИЗО-1 ГУФСИН, «Иркутскнефтепродукт», «БЭК» и «Максимовский карьер 2010».

В схему включена новая долгосрочная инвестпрограмма «БЭК» с капитальными затратами более 70 млрд рублей до 2043 года.

В 2027-м администрация планирует заключить концессионное соглашение по тепловым сетям стоимостью около 1,4 млрд рублей. Впервые в документ заложены мероприятия по газификации после 2030 года: строительство новой газовой котельной в правобережной части Иркутска мощностью 450 Гкал/ч, а также угольной котельной мощностью 300 Гкал/ч на территории Ново-Иркутской ТЭЦ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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