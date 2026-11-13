«Тупик льготной ипотеки»: Набиуллина призвала отказаться от дешевых кредитов ради доступного жилья

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, представив анализ состояния экономики. По итогам 2026 года ВВП РФ вырастет в пределах 1%, несмотря на выбытие мощностей из-за атак БПЛА.

Экономика и ВВП

Набиуллина отметила, что во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию. Рост поддерживают машиностроение, увеличение доходов граждан и розничная торговля. Если бы не атаки беспилотников, рост экономики был бы выше.

Ипотечный тупик

За последние 12 месяцев выдачи ипотеки составили 5,4 трлн руб. Однако глава ЦБ назвала дальнейшее увеличение программ льготного кредитования тупиковым путем.

«На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования — это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных», — заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что россиянам нужно не льготное кредитование, а доступное жилье. По её словам, выгода от низких ставок была «съедена» ростом цен на квадратные метры. Путь к доступной ипотеке лежит через низкую инфляцию.

Инвестиции и производительность

Инвестиционная активность в последние два квартала 2026 года растет, и в 2027-м регулятор ожидает увеличения инвестиций в физических объемах. При этом реальный сектор экономики располагает достаточными финансовыми ресурсами (прибыль 25 трлн руб., кредиты растут более чем на триллион в месяц), но страдает от низкой производительности труда. За 5 лет производительность выросла всего на 5%, тогда как инвестиции — почти на четверть.

Курс рубля и ставки

Глава ЦБ заявила, что курс рубля должен определяться его привлекательностью для сбережений, а не потребностями отдельных отраслей. Период высоких ставок по кредитам болезнен, но это необходимая мера для роста благосостояния граждан в будущем. Чтобы экономика «крепко стояла на ногах», необходимо завершить «импортозамещение» низкой мировой инфляции. ЦБ рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% уже в следующем году.