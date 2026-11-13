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«Не видим смысла участвовать»: Почему аналитики БКС не советуют покупать новые акции ВТБ

ВТБ опубликовал проспект дополнительной эмиссии акций, подтвердив цену размещения на уровне 87 рублей за бумагу, как и обещал менеджмент ранее. Объем размещения может составить до 50% от текущего капитала (около 3,4 млрд акций), включая резерв для действующих акционеров.

Сроки и условия

  • Дата фиксации реестра: 6 июня 2026 г.
  • Период подачи заявок: с 13 по 30 ноября 2026 г.
  • Ожидаемый объем: 300–400 млрд руб.

Мнение аналитиков

Эксперты «БКС Мир инвестиций» считают, что для частных инвесторов участие в SPO (вторичном размещении) по такой цене не выглядит привлекательным.

«Поскольку цена размещения заметно выше рыночной, не ожидаем активной реализации преимущественного права действующими акционерами», — отмечают аналитики.

По их мнению, сам факт публикации проспекта позитивен для рыночных настроений, так как снимает неопределенность. Ранее рынок закладывал риск снижения цены вслед за падением котировок ВТБ и переносом сроков закрытия сделки с Wildberries. Если бы цена была ниже, банку пришлось бы выпускать гораздо больше акций для сбора той же суммы.

Эксперты сохраняют рекомендацию «Держать» по акциям ВТБ (P/E 2026 — 1,8x). Следующим важным событием станет объявление о том, какие активы банк купит на привлеченные деньги. Это позволит оценить потенциал синергии и рост чистой прибыли.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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