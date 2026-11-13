Сбер готов скупать дата-центры

Сбербанк намерен укрепить свои позиции в облачном бизнесе и рассматривает возможность приобретения игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД). Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на Дне инвестора, сообщает "Коммерсант".

Стратегия

Основная часть инвестиций пойдет не на покупку готовых компаний (M&A), а на ускоренное строительство собственных мощностей. Однако покупка отдельных игроков рынка не исключена. «Может быть, с приобретением каких-то игроков на рынке», — отметил Греф. Цель банка — стать компанией номер один в России по предоставлению ИИ-услуг.

Рынок и дефицит

Интерес крупного игрока отражает общую динамику. По оценке Strategy Partners, к 2030 году рынок ЦОДов, IaaS и PaaS в РФ может вырасти до 737 млрд руб. (среднегодовой темп — 27%). При этом физическое расширение мощностей идет медленнее: в 2025 году введено всего 4,6 тыс. новых стойко-мест (против 10,8 тыс. годом ранее).

Ситуацию усугубили атаки БПЛА. 14 октября был атакован строящийся ЦОД Сбера в Балакове. Кроме того, указ президента №802 обязывает владельцев негосударственных ЦОДов зарезервировать 10% мощностей для госнужд. Это создает дополнительный дефицит: операторы опасаются, что им придется отключать коммерческих клиентов ради государственных задач.