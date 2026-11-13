Сбер готов скупать дата-центры

Сбербанк намерен укрепить свои позиции в облачном бизнесе и рассматривает возможность приобретения игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД). Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на Дне инвестора, сообщает "Коммерсант".
Стратегия
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Основная часть инвестиций пойдет не на покупку готовых компаний (M&A), а на ускоренное строительство собственных мощностей. Однако покупка отдельных игроков рынка не исключена. «Может быть, с приобретением каких-то игроков на рынке», — отметил Греф. Цель банка — стать компанией номер один в России по предоставлению ИИ-услуг.
Рынок и дефицит
Интерес крупного игрока отражает общую динамику. По оценке Strategy Partners, к 2030 году рынок ЦОДов, IaaS и PaaS в РФ может вырасти до 737 млрд руб. (среднегодовой темп — 27%). При этом физическое расширение мощностей идет медленнее: в 2025 году введено всего 4,6 тыс. новых стойко-мест (против 10,8 тыс. годом ранее).
Ситуацию усугубили атаки БПЛА. 14 октября был атакован строящийся ЦОД Сбера в Балакове. Кроме того, указ президента №802 обязывает владельцев негосударственных ЦОДов зарезервировать 10% мощностей для госнужд. Это создает дополнительный дефицит: операторы опасаются, что им придется отключать коммерческих клиентов ради государственных задач.