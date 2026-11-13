Кабмин одобрил законопроект о беспилотных автомобилях

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ внесут в Госдуму на следующей неделе: сначала его рассмотрят в профильных комитетах, затем вынесут на пленарное заседание. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом пишут «Известия».

«Мы подошли к этапу, когда беспилотный транспорт должен переходить от режима отдельных экспериментов к повсеместному использованию. Для этого нужны единые и понятные правила: как такая техника допускается на дороги, кто отвечает за ее безопасную эксплуатацию, как организована дистанционная поддержка, работа с данными и программным обеспечением. Наша задача — дать возможность технологиям масштабироваться по всей стране, но сделать это без снижения требований к безопасности», — заявил «Известиям» вице-премьер Андрей Никитин.

По словам министра транспорта Дмитрия Ядрова, законопроект не оставляет беспилотный автомобиль в правовом вакууме и четко распределяет права и обязанности между владельцем транспортного средства, изготовителем, разработчиком системы автоматизированного вождения, сервисным центром и оператором дистанционной поддержки. В зависимости от уровня автоматизации определяется, кто фактически контролировал движение; данные о работе автомобиля должны непрерывно фиксироваться, в том числе для установления обстоятельств ДТП, а для машин четвертого и пятого уровней предусмотрено обязательное подключение к сервису дистанционной поддержки.

Ранее стало известно, что Иркутская область разрабатывает Стратегию развития автономных систем. Она должна создать условия для запуска беспилотных автобусов и трамваев, а также для развития уже работающих авиационных систем.