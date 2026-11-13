Альфа-Банк запустил доставку продуктов в мобильном приложении банка

Заказать продукты на неделю или купить всё необходимое к ужину теперь можно прямо в мобильном приложении Альфа-Банка. Банк запустил Альфа-Еду — сервис доставки продуктов. Клиентам уже доступна доставка из магазинов торговых сетей X5: «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». За первый заказ клиенты получат кэшбэк до 30%.

Альфа-Банк делает своё приложение полезнее в ежедневных делах клиентов и расширяет его возможности за пределы финансовых услуг. В приложении, где клиенты проверяют баланс, переводят деньги и оплачивают счета, теперь можно ещё и заказать продукты.

Запуск нового сервиса продолжает стратегию развития банка, который объединяет не только финансовые услуги, но и сервисы для повседневной жизни.

«Многие наши клиенты и так регулярно заказывают продукты с доставкой, и теперь это можно делать в приложении, которому они уже доверяют свои деньги. Сервис сразу работает в сотнях городов, а магазины разных форматов, от дискаунтера до супермаркета, позволяют собрать корзину под свой бюджет. Со временем покупки станут и более персональными — с подборками под привычки клиента и дополнительной выгодой», — отметил Алексей Гиязов, заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка.

С первого дня к Альфа-Еде подключены 8,5 тысяч магазинов торговых сетей Х5 в 74 регионах. Сервис уже доступен части клиентов Альфа-Банка, в скором времени к нему будут подключены все клиенты.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". erid:2Vfnxw6zjXT