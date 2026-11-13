Альфа-Банк и ВШЭ выяснили, что каждая третья вакансия для специалистов бизнес-информатики приходится на финансовый сектор

Финансовый сектор занимает первое место среди отраслей по числу вакансий, в которых востребованы компетенции, связанные с бизнес-информатикой. На него приходится 37% профильных предложений в исследованной выборке. На втором месте — торговля с 15%, далее следуют телекоммуникации (9%) и информационные технологии (7%).

К таким выводам пришли Альфа-Банк и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, проанализировав требования работодателей к специалистам с цифровыми и управленческими компетенциями. Исследование основано на вакансиях российских компаний из рейтинга РБК-500, опубликованных на HeadHunter. Авторы проанализировали требования работодателей и выделили 15 групп профессиональных компетенций, связанных с бизнес-информатикой.

Эта специализация объединяет работу с информационными системами, данными и бизнес-процессами. Эксперты такого профиля помогают компаниям находить технологические решения для бизнес-задач: занимаются аналитикой, развивают цифровые продукты, совершенствуют внутренние процессы, внедряют и сопровождают информационные системы. Для работы требуется понимание как технологической стороны задачи, так и потребностей бизнеса. Такой набор компетенций востребован в разных отраслях, а высокая доля финансового сектора объясняется тем, что цифровые продукты, аналитические системы и технологии работы с данными напрямую влияют на конкурентоспособность финансовых организаций. При этом компетенции бизнес-информатики востребованы далеко за пределами финансовой отрасли: работодатели ищут таких специалистов для решения самых разных задач.

Наиболее крупные профессиональные направления — управление ИТ-проектами, операционная аналитика, BI-аналитика и Data Science. На управление ИТ-проектами приходится 13,8% профильных вакансий в выборке, на операционную аналитику — 12,6%, на BI-аналитику — 9,4%, на Data Science — 8,6%.

Требования к навыкам тоже зависят от профессионального направления. Для аналитических ролей важны работа с данными и BI-системами, SQL и Python, понимание метрик и A/B-тестирования. В задачах, связанных с построением сложных моделей, востребованы машинное обучение и инструменты искусственного интеллекта. Специалистам по управлению цифровыми продуктами необходимы знания продуктовых метрик, анализ бизнес-процессов и понимание пользовательских потребностей. Во всех этих направлениях технические знания дополняются управленческими навыками и умением соотносить технологические решения с задачами компании.

Всего исследование Альфа-Банка и ВШБ ВШЭ охватывает 2870 уникальных вакансий российских компаний.