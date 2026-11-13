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«Цифра» получила «Золото»: Группа вошла в число лучших работодателей Forbes и подтвердила статус в рейтинге РБК

«Цифра брокер» и «Цифра банк» вновь вошли в рейтинги лучших работодателей России 2026 года по версии Forbes и РБК.

В рейтинге Forbes, в который в 2026 году вошли 222 компании, «Цифра» повысила результат на одну ступень и получила «Золото». Оценка проводилась по трём направлениям ESG-повестки:

· корпоративное управление (G) — «Платина» (наивысшая ступень);

· экология (E) — «Серебро»;

· сотрудники и общество (S) — «Серебро».

В рейтинге работодателей РБК 2026 года «Цифра» третий год подряд входит в группу III среди компаний среднего размера в категории «Финансы и страхование». Результат аналогичен прошлому году.

«Мы строим «Цифру» как компанию, в которой сильным специалистам интересно работать, а профессиональный рост становится нормой. Повышение до «Золота» в рейтинге Forbes и стабильные позиции в РБК – независимое подтверждение верности нашего вектора развития. Это сильный стимул двигаться дальше», — отметила директор департамента по работе с персоналом Группы «Цифра» Вера Фадеева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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