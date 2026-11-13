Альфа-Банк в четвёртый раз вошёл в платиновую группу рейтинга лучших работодателей Forbes

Forbes присвоил Альфа-Банку высший статус в рейтинге лучших работодателей России. Издание оценивает компании по широкому кругу критериев: от условий труда и отношения к сотрудникам до корпоративного управления и экологической ответственности компании.

Методология рейтинга основана на принципах ESG и объединяет показатели в три направления: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». В первом блоке учитываются заработная плата, корпоративное обучение, социальный пакет, текучесть персонала, создание рабочих мест, благотворительность и развитие инфраструктуры. Экологический блок включает оценку воздействия на окружающую среду, использования ресурсов и климатической политики. В третьем направлении анализируются прозрачность деятельности компаний, гендерное равенство, комплаенс и работа с контрагентами.

Особенность методологии рейтинга Forbes — адаптация экологических критериев к специфике разных отраслей. Например, при оценке финансовых организаций учитывается не только экологическая политика внутри самой компании, но и работа с экологическими и климатическими рисками кредитного и инвестиционного портфелей, а также их влияние на формирование финансовых продуктов.

«Роль работодателя уже давно не ограничивается созданием рабочих мест и формированием конкурентных условий труда. Это ещё и ответственность за то, какую среду компания формирует вокруг себя, как выстраивает отношения с сотрудниками, партнёрами и обществом. Для Альфа-Банка важно, чтобы развитие бизнеса сопровождалось последовательной работой по этим направлениям», — отмечает Марат Исмагулов, заместитель председателя Правления, HR-директор Альфа-Банка.