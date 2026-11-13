Альфа-Банк признан лучшим работодателем России по версии РБК

Альфа-Банк вошёл в первую, высшую группу рейтинга работодателей РБК 2026 года в категории «Финансы и страхование». Банк получил одну из наиболее высоких оценок в исследовании, которое оценивает компании по пяти направлениям: условия труда и работа с сотрудниками, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация и мнение персонала.

Высокая оценка отражает комплексный подход Альфа-Банка к работе с командой, а методология РБК, в отличие от рейтингов, основанных только на оценке HR-практик, позволяет рассмотреть работодателя в контексте его бизнеса в целом.

Эксперты анализируют различные аспекты деятельности компаний как работодателей: уровень заработной платы, карьерные возможности, инвестиции в обучение, социальный пакет, текучесть персонала, развитие бизнеса и участие в благотворительных проектах. Отдельное внимание уделяется обратной связи от сотрудников: они анонимно оценивают условия работы, возможности профессионального развития и готовность рекомендовать компанию в качестве работодателя.

«Для нас важно создавать рабочую среду, в которой профессиональный рост сотрудников становится естественной частью развития бизнеса. Мы стремимся давать людям возможность пробовать себя в новых направлениях, осваивать современные технологии, брать на себя более сложные задачи и видеть перспективы внутри компании. При этом мы начинаем знакомиться с будущими коллегами ещё во время их учёбы — в частности, такую возможность даёт образовательная платформа «Альфа-Будущее». И, конечно, в нашей команде крайне высоко ценится мнение сотрудников: обратная связь — один из важнейших ориентиров в нашей работе», — говорит Марат Исмагулов, заместитель председателя Правления, HR-директор Альфа-Банка.

Рейтинг работодателей РБК формируется на основе анкетирования компаний, анализа открытых данных и опроса сотрудников. В исследовании могут участвовать крупнейшие российские компании, а также организации с численностью персонала более 50 человек.