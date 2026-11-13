Альфа-Банк запускает Альфа-Селлер — единую платформу для онлайн-бизнеса

E-commerce в одном контуре: свой магазин, работа с маркетплейсами, реклама, доставка и платежи. Альфа-Селлер уже доступен бизнесу любого масштаба — от локальных продавцов до федеральных компаний — и будет развиваться с учетом их потребностей.

Альфа-Банк объявляет о запуске Альфа-Селлера — платформы, которая объединяет онлайн-бизнес в одном контуре. Теперь можно запустить магазин, управлять продажами на маркетплейсах, привлекать покупателей, управлять логистикой и финансовыми продуктами без необходимости переключаться между десятками кабинетов и сервисов.

В условиях высокой конкуренции предприниматели стремятся снизить риски за счет развития сразу нескольких каналов продаж — собственных интернет-магазинов, крупных маркетплейсов и нишевых площадок. Однако каждое направление требует отдельного кабинета, экспертизы, своих правил работы и форм отчетности, что усложняет управление по мере роста оборота. Альфа-Селлер решает эту задачу, создавая общий контур управления и опираясь на многолетний опыт и продукты Альфа-Банка.

Альфа-Селлер включает пять направлений для комплексного роста бизнеса:

Собственная витрина — полный контроль над брендом и прибылью. Платформа позволяет быстро запустить интернет-магазин с переносом товарного каталога из маркетплейсов и дизайном на базе ИИ. По мере роста бизнеса можно подключать интеграции с 1С, CRM, программы лояльности, мобильные приложения, а для крупных компаний — реализовывать индивидуальные кастомные решения.

Управление продажами на маркетплейсах. Инструменты MarketGuru автоматизируют контроль цен, акций и остатков, а также оптимизируют рекламный бюджет и помогают выводить карточки в топ.

Реклама — эффективное привлечение целевого трафика. Платформа объединяет собственный рекламный инвентарь Альфа-Банка и внешние площадки. Flocktory обеспечивает лидогенерацию, монетизацию трафика и персонализацию сайта. С помощью WhoIsblogger можно подобрать блогеров и проанализировать, какие размещение принесли рост продаж и бренд-метрик.

Логистика — быстрая и простая доставка без сложной интеграции. Достаточно ввести API-ключ от вашего оператора или заключить новый договор через партнеров Альфа-Селлер.

Финансовые продукты. Для продавцов доступны ключевые сервисы Альфа-Банка: расчетный счет, прием платежей и кредитование — все без отрыва от операционной деятельности.

Все продукты в рамках платформы реализованы в едином визуальном стиле и взаимосвязаны. Это открывает новые сценарии роста, недоступные при использовании отдельных инструментов.

«Альфа-Банк много лет рядом с предпринимателями — и не только в финансовых вопросах. Альфа-Селлер продолжает этот подход: мы даем бизнесу не набор разрозненных сервисов, а среду, которая высвобождает время предпринимателя от рутинных операций и позволяет сосредоточиться на главном — развитии своего дела. Наша цель — помочь предпринимателям снизить зависимость от отдельных площадок и объединить все каналы продаж в единую управляемую систему», — отмечает Дмитрий Соколов, старший вице-президент, директор по электронной коммерции Альфа-Банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". erid:2Vfnxwo7SMj