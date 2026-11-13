Дума Иркутска утвердила бюджет на 2027–2029 годы

На 27-м очередном заседании Думы Иркутска восьмого созыва под председательством Евгения Стекачева утвердили параметры бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Об этом сообщает администрация города.

Доходная часть бюджета в 2027 году прогнозируется в объеме 38 млрд 553 млн рублей, в следующие два года — порядка 40 и 35 млрд; расходы в 2027-м составят 38 млрд 667 млн рублей.

«В этом году мы столкнулись со сложностями: переход на АвтоУСН уменьшает доходы города на 300 млн в год, снижение налоговых и неналоговых поступлений на 900 млн, перераспределение полномочий по оплате труда вспомогательному персоналу — плюс 1,3 млрд расходов. Поэтому нам необходимо было сделать так, чтобы дефицит бюджета был минимальный, а те задачи, которые перед нами ставят жители, реализованы. Ключевой целью являлось достижение точек баланса между расходной частью и выполнением взятых на себя обязательств», — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Более 32 млрд рублей, или 83% всех расходов, предусмотрено в рамках 12 муниципальных программ.

на «Образование» заложено 18,3 млрд рублей, из них 16,8 млрд — на работу более 200 муниципальных учреждений,

на «Транспорт» направят 6,5 млрд (4,7 млрд — содержание и ремонт дорог, 463 млн — проектирование и строительство дорожных объектов),

на «Формирование комфортной и безопасной городской среды» — 1,824 млрд,

на «Жилище» — 1,1 млрд,

на «Демографию, социальную поддержку и охрану здоровья» — 450 млн,

на «Культуру» — 1,4 млрд,

на «Физическую культуру и спорт» — 782 млн,

на «Экономическое развитие» — 38 млн рублей.

Мэр отметил, что сбалансировать бюджет помогли оптимизация ресурсов и снижение затрат: закрытие котельной в Зеленом и строительство теплового луча экономят 735 млн, введение транспортных карт — 73 млн, централизация закупок — 2 млрд рублей; также на 1 млрд сокращен муниципальный долг.

Председатель Думы Евгений Стекачев добавил, что погашение значительной части коммерческих кредитов снизило долговую нагрузку, а для роста собственных доходов прорабатываются повышение доли дивидендов от муниципальных АО и внедрение инфраструктурного взноса с застройщиков.