Отремонтировано 20 км дороги, ведущей на Ольхон

Два участка автомобильной дороги, ведущей на Ольхон, отремонтировали в Иркутской области. Оба входят в опорную дорожную сеть России, сообщили в региональном правительстве.

Первый участок расположен на трассе Иркутск –Усть-Ордынский – Жигалово с 93 по 103,2 км между селами Олой и Ользоны. Второй – на дороге Баяндай – Еланцы – Хужир с 85 по 94,8 км от реки Анга до соленых озер. В Ольхонском районе подрядчик справился раньше срока: работы были рассчитаны на два года, но он их выполнил за один.

На участке с 93 по 103,2 км автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово специалисты подрядной организации провели замену пучинистых грунтов, отремонтировали семь водопропускных труб, восстановили две автобусные остановки возле села Ользоны, уложили асфальтобетонное покрытие. Также провели планировку откосов и обочин, укрепили кюветы щебнем. В завершении работ установили дорожные знаки, сигнальные столбики и металлическое барьерное ограждение, нанесли дорожную разметку.

На участке с 85 по 94,8 км автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир специалисты восстановили ось дороги и земляное полотно, провели устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, уложили выравнивающий и нижний слои покрытия из асфальтобетона. Также отремонтировали шесть водопропускных труб, восстановили водоотводные канавы, оборудовали два примыкания с дорогами местного значения. Установили сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесли разметку.

«На этом работы по приведению в нормативное состояние главной дороги, ведущей к Байкалу, мы не заканчиваем. Также ведем ремонт еще одного участка: с 22 по 32 км. Сейчас специалисты проводят очистку полосы отвода, вскоре приступят к восстановлению земляного полотна, закончат ремонт в следующем году», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.