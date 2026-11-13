Заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков решил уйти на спецоперацию. Сегодня он собирался заключить соответствующий контракт.

Сегодня Южаков он намерен быд заключить контракт с добровольческим формированием Минобороны России. После завершения службы Южаков вернется в правительство: в соответствии с действующим законодательством его рабочее место за ним будет сохранено.

Сроки, точное местное дислокации подразделения, где будет служить Южаков, в целях безопасности не сообщаются, отмечает ТАСС.