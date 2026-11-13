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Зампред правительства Иркутской области Южаков решил уйти на СВО

Заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков решил уйти на спецоперацию. Сегодня он собирался заключить соответствующий контракт.

Сегодня Южаков он намерен быд заключить контракт с добровольческим формированием Минобороны России. После завершения службы Южаков вернется в правительство: в соответствии с действующим законодательством его рабочее место за ним будет сохранено.

Сроки, точное местное дислокации подразделения, где будет служить Южаков, в целях безопасности не сообщаются, отмечает ТАСС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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