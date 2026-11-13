Бензин на бирже за неделю подешевел почти на 3%

Биржевые цены на бензин за неделю снизились почти на 3%. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, по данным СПбМТСБ, АИ-92 подешевел до 64 865 рублей за тонну, АИ-95 — до 72 137 рублей.

«Зимний дизель потерял 4,65%, несмотря на приближение холодов», — приводит данные эксперт.

«На мой взгляд, снижение цен на бензин во многом связано с сезонным ослаблением спроса после окончания летних поездок и особенно сельхозработ по сбору урожая. Это уменьшает конкуренцию покупателей за топливо на бирже. Но одна неделя снижения еще не означает устойчивого разворота цен вниз, так как многое будет зависеть от работы НПЗ и своевременной доставки топлива в регионы», — поясняет Чернов.

Для независимых АЗС снижение оптовых цен сокращает расходы на закупки и поддерживает прибыльность продаж. Однако бензин на заправках вряд ли подешевеет на те же 3%, поскольку розничная цена включает налоги, доставку и содержание АЗС.

«До конца ноября ожидаю сохранения давления на биржевые цены бензина при отсутствии новых перебоев с поставками. В рознице вероятнее стабилизация или небольшое снижение цен. У зимнего дизеля возможности для дальнейшего удешевления меньше из-за сезонного спроса», — заключает Владимир Чернов.