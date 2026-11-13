Акции Газпрома и НОВАТЭКа отстают от цен на газ в ЕС

Цены на газ на нидерландской бирже TTF 12 ноября впервые за последнюю неделю превысили $1000 за тыс. куб. м, поднявшись на 8,3% и достигнув $1087. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, ранее на ожиданиях результативных переговоров между США и Ираном об открытии Ормузского пролива газ подешевел на 4,4%.

«Позитивным драйвером для котировок стали данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым разница между отбором и закачкой в ПХГ превысила 4,2 млрд куб. м, что почти втрое выше средних значений для этого периода за пять лет. Средняя заполняемость европейских ПХГ на 11 ноября составила 71,25% по сравнению с 82,3% годом ранее при цели к началу текущего месяца 80%», — поясняет эксперт.

По данным European LNG Tracker, в октябре крупнейшим поставщиком газа для Европы были США с долей в общем импорте СПГ 70%, у Алжира и Нигерии на этом рынке было 13%, Россия занимала на нем 8%.

«Число поставщиков трубопроводного газа в Европу увеличилось после сокращения доли Газпрома, но объемы импорта этого вида энергоносителей значительно меньше, чем объемы СПГ, что стимулирует рост цен. Здесь лидируют Норвегия с долей 45%, Алжир (15%) и Россия (~13%). Газпром продает свою продукцию Венгрии и Словакии по Турецкому потоку. За октябрь объем этого экспорта составил 2,6 млрд куб. м. Это значительно ниже, чем двумя годами ранее. Россия сокращает поставки в преддверии отказа европейских потребителей от ее продукции к концу 2027 года. Евросоюз на фоне растущих цен на газ пока сохраняет интерес к российскому сырью», — уточняет Мильчакова.

«Акции НОВАТЭКа на фоне очень слабой динамики индекса Мосбиржи растут на 0,3%, акции Газпрома повышаются на 0,37%», — заключает Наталья Мильчакова.