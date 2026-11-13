Минпромторг закрывает лазейки для дешевого ввоза автомобилей

Минпромторг предложил с 1 мая 2027 года ужесточить правила уплаты утильсбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, при этом действующие ставки менять не планируется.

«Основная цель изменений — закрыть схемы, при которых автомобили растамаживают по заниженной стоимости или с применением более низких пошлин, а затем продают в России дешевле официально ввезенных машин», — поясняет эксперт.

В первую очередь изменения затронут посредников, которые зарабатывают на разнице в таможенных платежах. После принятия новых правил экономия на таких схемах существенно сократится, поэтому часть поставок через Киргизию, Казахстан, Армению и Белоруссию станет менее выгодной.

«Однако полностью эти каналы не исчезнут, поскольку при правильном таможенном оформлении сохраняются преимущества в логистике, скорости процедур и доступности отдельных моделей. Дополнительным ограничением станет обязательная регистрация автомобиля в течение месяца с сохранением регистрации на владельца в течение года», — уточняет Чернов.

В результате отдельные автомобили параллельного импорта могут подорожать, особенно модели, конкурентоспособность которых обеспечивалась заниженными таможенными платежами. Однако существенного роста цен на всем автомобильном рынке аналитик не ожидает.

«По оценке "Автостата", доля машин, ввозимых через ЕАЭС, не превышает 10%, причем изменения затронут далеко не все эти поставки. Перед маем возможен небольшой рост спроса, но дорогие автокредиты будут его сдерживать», — считает эксперт.

«В итоге новые правила скорее приведут к перераспределению поставок в пользу прямого импорта и официальных дилеров, чем к резкому сокращению предложения автомобилей. Российские производители также могут получить некоторое преимущество, но заметного увеличения продаж только за счет этих изменений ожидать не стоит», — заключает Владимир Чернов.