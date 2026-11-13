Заключены под стражу начальник морга и руководитель ритуального агентства в Иркутске

В Иркутске заключены под стражу начальник областного морга и руководитель ритуального агентства по факту получения взяток. Такое решение принял Кировский районный суд.

«Суд, исследовав материалы дела, доводы сторон, удовлетворил ходатайства следователя и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу по 4 января 2027 года включительно», – сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие считает, что глава ритуального агентства дал взятку – больше 2 миллионов рублей – начальнику областного морга. Деньги передали через исполнительного директора фирмы, чтобы сотрудники агентства могли находиться в морге и платно готовить тела к похоронам, а еще чтобы им сообщали контакты родственников умерших.