Водитель был пьян: подробности громкого дела о гибели восьми человек в «Буханке» на Байкале

В Иркутской области завершено расследование дела, связанного с гибелью восьми человек. Туристы провалились под лед Байкала, находясь в «Буханке», в районе острова Ольхон. Подробности, которые удалось выяснить следователям, рассказали в региональной прокуратуре.

Фото: прокуратура Иркутской области

Сотрудники СК считают, что житель Ольхонского района организовал иностранцам незаконную экскурсию. Он попросил знакомого покатать группу из восьми человек по акватории озера Байкал за 17 тысяч рублей, из которых 7 тысяч рублей планировал оставить себе.

Несмотря на запрет (выезд на лед вне переправ Приангарье запрещен) водитель автомобиля «УАЗ» отправился в опасную поездку по льду за пределами официального зимника. Более того, в этот момент он был пьяным.

В районе мыса Саган-Хушун автомобиль провалился в открытую трещину во льду и утонул. В результате водитель и семь пассажиров, в том числе 12-летняя девочка, погибли. Одному туристу удалось спастись из тонущего автомобиля.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ольхонский районный суд Иркутской области для рассмотрения по существу.