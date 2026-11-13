Курсы валют ЦБ РФ на 14 ноября: 82,1516 руб/доллар США и 91,0322 руб/евро

ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 82,1516 руб.

1 евро - 91,0322 руб.

10 китайских юаней - 123,1490 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8287 р. (1,00%) . Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,3000 р. (1,41%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8600 р. (0,69%) .

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