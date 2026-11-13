Дома, парковки, кафе: в иркутском Хрустальном парке устроят масштабную стройку

В деревне Новолисиха на территории микрорайона Хрустальный парк развернется масштабная стройка на площадке более 25 га. Работы организуют в рамках договора комплексного развития территории, заключенного администрацией Иркутского округа с ООО «Омегастрой» сроком на 10 лет, рассказали власти МО.

В границах КРТ предусмотрено строительство многоквартирных домов до 5 этажей. Также есть планы обустроить комфортную среду с доступной городской инфраструктурой, где не будет проблем с парковкой автомобилей. Обустроят зеленую зону, построят точку общественного питания.

Находится в разработке и новый детский сад на 220 мест. Планируют строительство школы на 550 учеников: проектно-сметная документация готова, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительство начнется после выделения средств из областного бюджета.

Документация по планировке территории и правила землепользования и застройки прошли общественные обсуждения в августе и октябре текущего года. Никаких предложений и замечаний со стороны жителей в адрес администрации в период обсуждений не поступило.