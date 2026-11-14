Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 ноября: 10 222,0996 руб/1 г золота и 134,5000/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 222,0996 руб.

1 грамм серебра - 134,5000 руб.

1 грамм платины - 4 019,9600 руб.

1 грамм палладия - 2 670,5500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 486,7604 р. (4,55%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1800 р. (4,39%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 151,6699 р. (3,64%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 207,4200 р. (7,21%) .

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