Как изменится средняя зарплата в Иркутской области через три года

В Иркутской области за три года заработная плата вырастет примерно на 20% – такие данные привел министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский на совместном заседании постоянных комитетов и комиссий в Заксобрании Приангарья.

«Среднемесячная заработная плата работников к 2029 году составит 124,9 тысячи рублей. Рост оплаты труда будет обеспечен развитием экономики и индексацией», – отметил он.

Средняя зарплата в 2026 году, по данным Минэкономразвития, равна 104 тысячам рублей.