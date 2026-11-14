«Байкальские Соколы» уверенно обыграли «Ак Барс-Ракету»

«Байкальские Соколы» продолжили серию домашних матчей и 14 ноября встретились с казанской «Ак Барс-Ракетой». Игра завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

Фото Татьяны Глюк

С первых минут соперник навязал борьбу и не позволял иркутянам доводить атаки до логического завершения. Счёт «Соколы» открыли на 16-й минуте после розыгрыша углового удара, а два следующих мяча отправили в ворота казанцев с игры.

Во второй половине встречи «Байкальские Соколы» стали больше прессинговать, а «Ак Барс-Ракета» — играть в обороне. Обойти защиту получилось на 69-й минуте: доведя атаку до конца, иркутяне забросили четвёртый мяч в ворота соперника. В течение следующих 14 минут хозяева захватили инициативу и разыграли несколько свободных и угловых ударов, а на 84-й минуте забили пятый гол с игры.

Фото Татьяны Глюк

Стоит отметить игру обоих вратарей. Юрий Иванчиков, несмотря на пропущенные мячи, провёл хороший матч и отметился рядом уверенных сейвов. Голкипер хозяев Павел Спасов сыграл как никогда надёжно и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он стал первым вратам в Суперлиге, отыгравшим матч «на ноль» с начала чемпионата.

21 ноября команды встретятся снова, но хозяевами поля уже будет «Ак Барс-Ракета». Перед выездом иркутская команда проведёт ещё один домашний матч: в среду, 18 ноября, «Байкальские Соколы» примут ульяновскую «Волгу». Начало игры — в 19:00.