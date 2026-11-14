МС-21 выполнил 60% испытательных полетов для сертификации

Российский самолет МС-21, построенный на авиазаводе в Иркутске, выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации. Об этом сообщил «Ростех».

«Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий "Ростеха" под эгидой ОАК. К настоящему времени выполнено свыше 60% испытательных полетов», – рассказали в госкорпорации.

Кроме того, 18 самолетов уже близки к завершению сборки на предприятии. Вскоре они пополнят парки российских авиаперевозчиков.