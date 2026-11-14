Организацию канала нелегальной миграции заподозрили в Иркутске

В Иркутске, Тайшете, Тулуне, Братском, Зиминском, Киренском, Нижнеилимском и Эхирит-Булагатском районах прошли рейды для проверки мигрантов. По их итогам в столице региона заподозрили организацию нелегальной миграции, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По результатам профилактического рейда в Иркутске полицейскими зарегистрирован материал доследственной проверки по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», – пояснили в ведомстве.

Также более 60 иностранцев были проверены на наличие необходимых документов и на возможную причастность к преступлениям и правонарушениям, в частности в сфере миграционного законодательства и законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Полученные данные тщательно исследуют.