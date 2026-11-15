Майнинг на балконе многоэтажки привел к пожару в Ангарске

Пожар произошел накануне в многоэтажном доме, расположенном в 18-м микрорайоне Ангарска. Причина инцидента связана с добычей криптовалюты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В экстренные службы поступило сообщение о горении балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажки. К месту выехали 22 огнеборца и семь единиц техники. Бойцы спасли восемь жильцов, которые не могли самостоятельно покинуть квартиры.

Открытое горение на двух «квадратах» потушили за 2 минуты. Дознаватели ведомства установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание майнингового оборудования, которое находилось на балконе внутри шумоизоляционного бокса.