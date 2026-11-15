Предприниматель случайно вырубил лес в Иркутской области на 1,5 млн рублей

В Иркутской области предприниматель, который занимался рубкой леса, случайно срубил деревья на 1,5 млн рублей. Подробности рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, арендатор участка при подготовке лесосеки допустил ошибку и установил границы не там, где нужно, из-за чего случайно был вырублен лес на площади 1,32 га за деляной. В результате этого государственному лесному фонду был причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд: предпринимателя обязали компенсировать ущерб. В настоящее время деньги уже поступили в бюджет Нижнеудинского района.