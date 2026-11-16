Маткапитал все чаще тратят не на квартиру, а на учебу

Россияне все чаще направляют материнский капитал на оплату обучения детей, а не на улучшение жилищных условий: за январь–сентябрь 2026 года в Соцфонд поступило 819 тыс. таких заявлений — вдвое больше, чем годом ранее. Всего с 2007 года выдано более 15,6 млн сертификатов. Об этом пишет газета «Известия».

«Купить квартиру только на эти деньги в таких городах уже невозможно. Это подталкивает семьи к тому, чтобы направлять средства на образование», — отметила Елена Киселева из ИКСИ.

Доля заявлений на учебу выросла с 30% до 40,3%, тогда как по жилью обращений стало на 170 тыс. меньше. Учеба тоже дорожает — Минобрнауки сообщало о росте стоимости обучения в вузах на 11%, но сертификата хватит на два-три года в региональном университете или на год-полтора в столичном. Процедуру упростили: СФР сам запрашивает у вузов и колледжей сведения о договорах.

Вложения могут окупиться: высшее образование дает прибавку к зарплате 20–50%, хотя ребенок может передумать учиться, а в отличие от недвижимости образование нельзя продать или заложить.

Напомним, что с 1 октября 2026 года «Семейная ипотека» в России перешла на дифференцированную модель, где ставка и лимит зависят от числа детей и региона.

В регионах (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) ставки составляют от 2% (при 5 и более детях, лимит до 10 млн) до 10% (при 1 ребенке до 7 лет, лимит до 6 млн ₽). В столичных регионах ставки выше (4–12%), но выше и лимиты кредитования (12–18 млн).

Субсидирование ставки действует до 15 лет, после чего применяется рыночная ставка.

Ставка 6% сохраняется для семей с ребенком-инвалидом, на строительство или покупку дома и при первоначальном взносе более 50%. С 1 февраля 2026 года также вступили в силу правило «одна льготная ипотека на семью», обязательное созаемничество супругов и требование совместной регистрации с ребенком.