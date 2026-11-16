Минфин будет передавать налоговой данные о переводах физлиц: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: раскрыт формат участия Европы в переговорах по Украине, Минфин будет передавать ФНС данные о переводах физлиц с 2027 года, названы регионы со средней пенсией более 30 тыс. рублей среди работающих, а иркутский самолет МС-21 выполнил 60% испытательных полетов для сертификации. Подробнее – в обзоре СИА.

Европа на переговорах

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила желание европейских стран принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. «Александер Стубб и я обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате "E5 + ЕС"», – отметила она.

Данные в налоговую

Минфин согласился распространить норму о передаче Банком России в Федеральную налоговую службу сведений о гражданах, систематически получающих доходы от других физлиц, только на операции, совершенные с 1 января 2027 года. Конкретные критерии, форму и периодичность передачи данных определят соглашением ЦБ и ФНС.

Большие зарплаты

Названы регионы со средней пенсией более 30 тыс. рублей среди работающих. В их число вошли Чукотка – 39,7 тыс. рублей, Ненецкий автономный округ – 36,2 тыс. рублей, Магаданская область – 35,1 тыс. рублей, Камчатка – 34,3 тыс. рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 33,6 тыс. рублей, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Мурманская, Сахалинская области, Коми.

Сертификация ближе

Российский самолет МС-21, построенный на авиазаводе в Иркутске, выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации. «Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий "Ростеха" под эгидой ОАК. К настоящему времени выполнено свыше 60% испытательных полетов», – рассказали в госкорпорации «Ростех».

Майнинг на балконе

Пожар произошел накануне в многоэтажном доме, расположенном в 18-м микрорайоне города Ангарска Иркутской области. К месту выехали 22 огнеборца и семь единиц техники. Бойцы спасли восемь жильцов, которые не могли самостоятельно покинуть квартиры. Открытое горение на двух «квадратах» потушили за 2 минуты. Дознаватели ведомства установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание майнингового оборудования, которое находилось на балконе внутри шумоизоляционного бокса.