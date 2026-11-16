В Госдуме проверят, почему российские конфеты дороже импортных

Комитет Госдумы по защите конкуренции намерен проверить ценообразование на российскую кондитерскую продукцию в федеральных сетях «Магнит» и «Пятерочка». По данным депутата Сергея Лисовского, в этих сетях наценка на продукцию «Аленка», «Бабаевский» и фабрики имени Крупской может быть в 1,5–2 раза выше, чем на аналогичные по составу и закупочной цене товары Nestle, Mars, Mondelez и Ferrero. Об этом пишет газета «Известия».

«В ходе анализа выявлена системная практика установления дискриминационных наценок. Стоимость отечественных сладостей может быть на 50–77% выше, чем импортных», — отмечает депутат.

Лисовский считает, что такая практика противоречит целям импортозамещения и нарушает баланс интересов участников рынка. Он направил запросы в Минпромторг и ФАС, однако антимонопольная служба полгода не ответила, а министерство не выявило нарушений, указав, что товары не относятся к социально значимым. Депутат возражает: свобода договора не отменяет запрет на дискриминационные условия по закону о торговой деятельности.

В ответе холдинга «Объединенные кондитеры» (бренды «Красный Октябрь», «Аленка», «Рот Фронт») говорится, что отечественным производителям трудно конкурировать с транснациональными компаниями: зарубежные бренды преобладают на полках за счет более низких цен, которые устанавливаются в том числе благодаря «безграничным маркетинговым бюджетам» для торговых сетей.

«По нашему мнению, разница в наценках действительно существует», — заявили «Известиям» в холдинге.

Для обсуждения проблемы комитет планирует провести расширенное заседание с участием ФАС, Минпромторга, производителей и торговых сетей.

Отметим, российский ритейл переживает самый сложный период за 20 лет. По итогам первого квартала 2026 года оценка экономической ситуации в отрасли упала до минус 24, а прибыльность бизнеса — до рекордных минус 34 (худшие показатели за всю историю наблюдений Росстата). Индекс предпринимательской уверенности снизился до минус 8. Количество покупок продуктов сократилось на 2%, средний чек вырос до 1160 рублей. Большинство сетей фиксируют замедление роста выручки: у X5 она увеличилась на 11,3% (против 20,7% годом ранее), у «Ленты» — на 23,4%, но рентабельность упала.