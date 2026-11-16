Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 3,7% за 10 месяцев 2026 года

За первые десять месяцев 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 3,7% и превысили 1,1 млн штук. Об этом сообщил сооснователь и директор «АВТОСТАТа» Сергей Целиков. Октябрьский показатель — 132,9 тыс. машин — почти на треть выше среднего значения за последние пять лет, что связано с провалом продаж в 2022–2023 годах.

Прогноз на полный 2026 год — 1,35 млн автомобилей, на 2% больше прошлогоднего.

Импорт новых легковых машин за десять месяцев составил 336,2 тыс. штук (+15,9% год к году), хотя в октябре он оказался примерно на 20% ниже среднего из-за больших объемов ввоза в 2023–2024 годах. По итогам года ожидается более 400 тыс. импортных машин, но в 2027-м прямой импорт, вероятно, серьезно снизится — из-за сокращения альтернативных поставок и перевода ряда китайских брендов на местную сборку.

Импорт автомобилей с пробегом за десять месяцев составил 386,4 тыс. штук — на 3,8% меньше, чем годом ранее; тренд нисходящий. До конца года ожидается более 450 тыс. машин, а снижение к прошлому году составит 7–9%, и в 2027-м сокращение продолжится.

Производство легковых автомобилей, включая Belgee для российского рынка, за десять месяцев выросло на 23,5%, до 788,8 тыс. штук: местная сборка наращивается и вытесняет импорт некоторых китайских марок.

«Судя по темпам последних месяцев, до конца года будет собрано порядка 960-980 тысяч легковых автомобилей. А в следующем году планка в 1 млн штук российскому автопрому вполне может покориться», — пишет Сергей Целиков.

Напомним, что в октябре 2026 года авторынок России показал лучший результат с начала года (продано 132,9 тыс. машин, +8% к сентябрю), однако в годовом выражении рынок просел почти на 20% из-за эффекта высокой базы. Покупатели спешат реализовать планы до повышения налогов в 2027 году.