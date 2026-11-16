Налог на вклады по частям: Минфин предложил изменить правила уплаты НДФЛ с процентов

Минфин предложил скорректировать порядок сбора налога на доходы по банковским вкладам. Согласно инициативе, с 2027 года банки будут удерживать только базовые 13%, а остальную сумму налога (в рамках прогрессивной шкалы до 22%) Федеральная налоговая служба (ФНС) будет доначислять гражданам самостоятельно по итогам года, сообщает РБК.

Суть изменений

Сейчас налог платит сам гражданин по уведомлению от ФНС. В новой модели, которую ведомство внесло в Госдуму:

Этап 1 (Банк): При выплате процентов банк сразу удержит 13%, применив необлагаемый лимит "с нуля" (так как не видит счета клиента в других банках).

Этап 2 (ФНС): Налоговая служба соберет данные обо всех доходах гражданина за год (зарплата, дивиденды, вклады во всех банках). Если суммарный доход превысит порог в 2,4 млн руб., ФНС пришлет уведомление о необходимости доплатить разницу по прогрессивной шкале.

Новые правила расчета

База: Необлагаемый минимум будет рассчитываться по максимальной ключевой ставке предыдущего года. В 2027 году для расчета возьмут ставку 2026 года (сейчас это 16%). Таким образом, необлагаемая сумма составит 160 тыс. руб. (1 млн × 16%).

Сроки: Банкам дадут время на перенастройку систем до конца 2027 года.

Риски для граждан

Эксперты предупреждают, что новая схема сложнее для вкладчиков:

Риск недоплаты: Гражданин может принять удержанные банком 13% за окончательный расчет и забыть про доплату в ФНС, получив штраф.

Совокупный доход: Порог в 2,4 млн руб. считается по всем доходам. Если у вас высокая зарплата, налог на проценты по вкладу может вырасти до 15–22%, даже если сам вклад небольшой.

Капитализация: Если налог будет удерживаться из суммы процентов при их добавлении к вкладу, итоговый доход от сложного процента уменьшится.

Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило компромиссный механизм налогообложения для паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Закрытые и интервальные фонды (ЗПИФ и ИПИФ) будут полностью освобождены от налога на прибыль, если в течение года они распределят между пайщиками не менее 90% своего годового дохода.

Напомним, первоначально Минфин России внес в правительство РФ бюджетный пакет, направленный на сдерживание дефицита. Документ предусматривает рост налоговой нагрузки по нескольким ключевым направлениям:

– Пассивные доходы: НДФЛ на дивиденды, проценты и ценные бумаги вырастет до 13–22%.

– ПИФы: налог на прибыль с пассивных доходов — 15% (с зачетом пайщикам).

– Зарубежные покупки: НДС на онлайн-торговлю — 22%, плюс сбор 100 рублей за посылку до €200.

– Металлурги и горняки: налог на сверхдоходы — 30% (20% для золота) от прибыли из-за роста мировых цен сверх уровня 2024 года.