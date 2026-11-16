Эпоха домашнего майнинга закончилась

Глобальный энергетический кризис кардинально меняет правила игры в криптоиндустрии. Поскольку на электроэнергию приходится от 70% до 80% всех операционных расходов майнеров, скачок оптовых цен и розничных тарифов делает добычу цифровых активов убыточной, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Валерия Андрианова, доцента Финансового университета при правительстве РФ.

Экономика майнинга

Для современного оборудования точка безубыточности сейчас находится в диапазоне 6–10 центов за 1 кВт·ч. Комфортная маржа сохраняется только при тарифах ниже 4–6 центов.

Однако розничные цены для населения и бизнеса уже перешагнули этот порог:

США: в среднем 18 центов за 1 кВт·ч.

ЕС: от 11 до 39 центов (средневзвешенное значение — 28 центов).

В результате добыча криптовалюты в домашних условиях или на малых мощностях становится экономически бессмысленной. Индустрия консолидируется в руках крупных игроков, имеющих доступ к субсидируемой или избыточной генерации, в то время как розничные майнеры вынуждены отключать оборудование.

Ранее прокуратура Иркутской области сообщала, что несмотря на официальный запрет, введенный для снижения нагрузки на дефицитную энергосистему, регион остается привлекательным для майнеров. По итогам 2025 года энергопотребление в регионе снизилось на 5,9% (до 67,6 млрд кВт∙ч). На заседании рабочей группы отметили, что остаются проблемными вопросы ввоза оборудования, налогообложения и выявления нелегальной добычи, работа над которыми будет продолжена.