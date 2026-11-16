"Запасной аэродром": Российские IT-компании попросили разрешения хранить данные за рубежом

Операторы связи и владельцы центров обработки данных (ЦОД) обратились к властям с просьбой временно разрешить использование зарубежных серверов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в страховых и консалтинговых компаниях.

Инициатива направлена на обеспечение безопасности данных в условиях возможных атак на инфраструктуру. Компании хотят иметь возможность оперативно переключать потоки данных на зарубежные мощности, чтобы избежать сбоев в работе критически важных сервисов.

Как это регулируется?

Использование мощностей за рубежом для поддержки российских ресурсов допускается по решению специальной подкомиссии при правительственной комиссии по цифровому развитию. Однако, по данным источников, финальный состав этого органа еще не сформирован, а любое решение должно быть согласовано с ФСБ.

Отметим, ситуация на рынке ЦОДов усугубляют атаки БПЛА. 14 октября был атакован строящийся ЦОД Сбера в Балакове. Кроме того, указ президента №802 обязывает владельцев негосударственных ЦОДов зарезервировать 10% мощностей для госнужд. Это создает дополнительный дефицит: операторы опасаются, что им придется отключать коммерческих клиентов ради государственных задач.