Инфраструктурный тупик: Почему стройка по программе КРТ буксует, несмотря на рекордные планы

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) демонстрируют впечатляющую статистику на бумаге, но сталкиваются с суровой реальностью на земле. На 1 октября 2026 года общая площадь жилья в рамках КРТ достигла 16,5 млн кв. м (рост на 52% год к году). Однако аналитики Sherpa Group предупреждают: к октябрю 2026 года реализовано менее 15% от запланированных площадей (из 240 млн кв. м потенциала), сообщает "Коммерсант".

Цена инфраструктуры

Главная причина торможения — колоссальные затраты на инфраструктуру. Согласно законодательству, застройщики обязаны сами создавать "город в городе". Это увеличивает финансовую нагрузку на проект на 15–22%.

Инженерные сети: 96–141 млрд руб.

Социальная инфраструктура (школы, сады): 59–89 млрд руб.

Транспорт: 50–75 млрд руб.

Благоустройство: 47–70 млрд руб.

Только на текущие проекты требуется 252–375 млрд руб. А полная реализация потенциала КРТ к 2030 году потребует инфраструктурных вложений в 3,3–4,9 трлн руб.

Как решить проблему?

Аналитики видят выход в господдержке (льготные облигации ДОМ.РФ) и концессиях. Однако развитию ГЧП мешают барьеры: слабый интерес банков, нехватка компетенций у девелоперов и нормативные противоречия.

Ранее в интервью Газете Дело эксперты указывали, что успех КРТ строится на тщательной проработке проекта на старте. «КРТ несет определенные риски для бизнеса. Прежде всего, это жесткие сроки. Обычно застройщик сам определяет временные рамки своего проекта и может их корректировать под текущую ситуацию. В случае с КРТ он обязан выполнить работы в тот срок, который предусмотрен договором. Это также высокий порог входа и долгая окупаемость. Проекты КРТ требуют значительных инвестиций еще до старта стройки, а возврат денег занимает время. К тому же в таких проектах нередки непредвиденные дополнительные расходы. В нашей локации мы столкнулись с очень сложным демонтажом бетонных резервуаров. Также нам пришлось перенести оборудование сотового оператора. А ухудшение рыночной конъюнктуры и высокая ключевая ставка требуют от девелопера увеличения доли собственного капитала в проекте», – подчеркивали эксперты.